100 برنامج لبث هدايات المسجد الحرام

أوضح تقرير صادر عن وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه في إطار استعداد الإدارة لموسم حج هذا العام ستطلق جُملة من البرامج المُباركة التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي أن عدد البرامج التي تقدمها الوكالة خلال موسم حج هذا العام أكثر من 100 برنامج، وقد تنوعت الخدمات بين توجيهية وإرشادية اشتملت على الدروس والمحاضرات التي يشارك فيها العلماء، والبرامج والأنشطة المتخصصة، وبث الدروس عبر الشبكة، وخدمات التطويف، وخدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخدمات المصاحف وتفعيل برامج تصحيح التلاوة، ومقرأة الحرمين الشريفين عن بعد، وتضمنت أيضا البرامج المخصصة للأئمة والمؤذنين وترجمة الأدعية الواردة من الكتاب والسنة، وترجمة صفة الحج بعدة لغات، وتدشين التطبيقات الخادمة لها تقنياً وغيرها من البرامج والخدمات.

وتهدف إلى بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين.

وتتأهب وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام لإطلاق مبادراتها لموسم حج هذا العام 1441، والتي تتسم بالتنوع والشمولية وتحاكي في مضمونها فضل تلك الرحلة الإيمانية وخصائصها ومقاصدها.

وفي السياق ذاته، وافقت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود على تفعيل 7 مبادرات عن بعد لموسم حج عام 1441، حيثُ اعتمدت الوكالة على معايير محددة لتنفيذ تلك المبادرات والتي تحتوي على عدد من البرامج المتنوعة وتستهدف جميع الفئات لبث رسالة الحرمين للعالم أجمع، حيث سيتم إطلاق المبادرات في 25 ذي القعدة، وستستمر إلى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

كما عقد فريق تحقيق كفاءة الإنفاق اجتماعه الدوري بعد إعادة تشكيل أعضاء الفريق بحضور رئيس الفريق سعود بن حميد الريشي وجميع الأعضاء. واستهل الريشي اللقاء بالترحيب بالأعضاء الجدد والشكر للأعضاء السابقين، ومن ثم إيضاح أهداف وأدوار فريق كفاءة الإنفاق والقرارات الحكومية في هذا الشأن والتي تتوافق مع الأولويات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.