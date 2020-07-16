تركيب جهاز أبشر بالشويعر مول بشرورة

وجهاز أبشر هو نظام مرتبط بالبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلاله يستطيع الشخص التسجيل في البوابة أو تفعيل تسجيله وتقديم خدمات قطاعات وزارة الداخلية إلكترونيا وتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة ورفع مستوى الخدمة وتقديم الخدمات بكل يسر وسهولة، حيث يقوم بإعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور وتنفيذ المعاملات إلكترونيا للجوازات والمرور والأحوال دون الحاجة لزيارة أي منها.
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