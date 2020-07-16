تركيب جهاز أبشر بالشويعر مول بشرورة

في إطار حرص وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات على خدمة أهالي شرورة وتسهيل إجراءات المواطنين من خلال نظام آلي مرتبط بالبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية فقد تم وضع جهاز الخدمة الذاتية في سوق الشويعر مول بمحافظة شرورة تلبية لرغبة الأهالي لتنفيذ خدماتهم على مدار الساعة.

وجهاز أبشر هو نظام مرتبط بالبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية من خلاله يستطيع الشخص التسجيل في البوابة أو تفعيل تسجيله وتقديم خدمات قطاعات وزارة الداخلية إلكترونيا وتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة ورفع مستوى الخدمة وتقديم الخدمات بكل يسر وسهولة، حيث يقوم بإعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور وتنفيذ المعاملات إلكترونيا للجوازات والمرور والأحوال دون الحاجة لزيارة أي منها.