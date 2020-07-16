حلول لوعورة طريق قرية غار عظم بجبل بركوك

إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وقف، صباح اليوم، رئيس مركز ثلوث المنظر إبراهيم الشهري ورئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر وعضو المجلس المحلي والممثل الشخصي لأمير المنطقة هاشم عوض الشهري على وضع قرية غار عظم بجبل بركوك، وذلك لمعالجة وعورة الطريق وصعوبة إيصال المتطلبات العامة للقرية، والتقوا ببعض سكان القرية في الموقع المراد معالجته، وشرح الشهري المعاناة من وعورة الطريق وشدة انحداره التي تمنع شاحنات نقل المياه وغيرها من الوصول للقرية، وأشار إلى أنهم بادروا إلى فتح طريق آخر اطلع عليه رئيس المركز ورئيس البلدية وناقشا إمكانية مسحه بمعدات البلدية وكذلك اعتماد سفلتته.
وأوضح الشهري لسكان القرية أنه ستتم، بمشيئة الله، معالجة وعورة الطريق وتسهيل الحركة بالتنسيق مع رئيس البلدية وفقاً لتوجيهات أمير المنطقة، حيث يحظى الأمر باهتمامه الشخصي.
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