بر جعرانة تسلم مستفيديها وحدات الإسكان الجديدة

وأوضح مدير عام الجمعية جزاء بن عايض الدهاسي لـ"دوت الخليج" أن تسليم الوحدات يمثل الدفعة الثانية من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة، مبينا أن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث، ممثلاً بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وَفْق معايير واضحة.
وأكد الدهاسي أنه يجري تسكين المستفيدين حسب آلية البحث الاجتماعي وتوافقها مع شروط مبادرة الإسكان التنموي وترشيح الأسماء ورفعها لوزارة الإسكان لتأكيد استحقاقها، مشيراً إلى أنه يجري تسكين الأسر في مواقع مميزة تتوفر فيها جميع الخدمات تجعلها تعيش حياة كريمة، إضافة إلى أن تملك المساكن يساهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها، سواء إيجار المساكن أو تكلفة الصيانة العالية لها، كونها قديمة وتحتاج للصيانة بشكل مستمر.
وأبان أن إدارة الجمعية تنفذ مشاريعها ضمن خطة استراتيجية وخطة تشغيلية للنهوض والرقي بخدمة المستفيدين للوصول للاكتفاء الذاتي، وفق منهجية علمية وعمل مؤسسي منظم ومرتب، مهيبا بكل رجالات وسيدات الأعمال لمد يد العون لخدمة الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة وسد احتياجهم.
من جانبه، تحدث مدير إدارة الإسكان التنموي بمنطقة مكة المكرمة المهندس حمد الخرجي لـ"دوت الخليج" بأنه تم تسليم 8 وحدات سكنية، وذلك بالشراكة مع جمعية البر بالجعرانة، مضيفا أن التسليم تم بعد إجراءات معاينة وتدقيق واستلام المستفيدين للوحدات.
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