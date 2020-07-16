أمير عسير يستعرض ميزانيات ومشاريع إداراتها الحكومية

أكد أمير منطقة عسير، رئيس مجلس المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حرص القيادة الرشيدة على توفير جميع الخدمات التنموية لكل مواطن ومقيم على ثرى هذا دوت الخليج الغالي. جاء ذلك خلال ترؤسه، جلسة مجلس المنطقة في دورته العادية الثالثة للعام المالي 1441 ـ 1442، عبر الاتصال المرئي، حيث رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه منطقة عسير من رعاية واهتمام، وتخصيص ميزانيات عملاقة كان لها أثر في دفع العجلة التنموية والنهوض باقتصاديات المنطقة، مما سارع في ازدهارها وبناء إمكاناتها الاقتصادية والتنموية، التي كان من أهمها إنشاء هيئة تطوير منطقة عسير، وهيئة تطوير السودة، والمشروعات العملاقة الأخرى، وما قابلها من تضافر للجهود والعمل الدؤوب والإنجاز المتقن والتخطيط الإستراتيجي الذي يعكس حرص العاملين على تقديم عمل محكم، لتكون منطقة عسير أرضا وإنسانا.. عاملا مهمَّا في تكوين بيئة جاذبة تتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ميزانيات

استعرض الأمير تركي بن طلال خلال الجلسة، ما ورد من ميزانيات الإدارات الحكومية، وناقش مع رئيس جامعة الملك خالد ورئيس جامعة بيشة مشروعات المدينة الجامعية "لجامعة الملك خالد" بالقرعاء، وسير العمل فيه، والحلول المقترحة مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة العمل، كما ناقش عدداً من المشروعات التنموية والتطويرية لجامعة بيشة وفرع الجامعة بتثليث والنماص. وقدّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عرضاً عن أهم المشروعات التي تنفذها وتشرف عليها الأمانة شملت تنفيذ وتطوير طريق "مرحبا ألف" الرابط بين مدينتي أبها وخميس مشيط، وتطوير ضفاف وادي المنسك ولعصان، واستكمال تطوير ممشى الضباب، وتطوير وتحسين طريق المطار وطريق الروضة.

استعراض

عرض مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مطلق الشراري على المجلس عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة أهمها استكمال ازدواجية طريق محايل عسير، واستعراض عدد من مشروعات الصيانة تحت الإنشاء بتكلفة بلغت 693 مليون ريال، مبيناً أن التنسيق جارٍ مع صندوق الاستثمارات العامة لاستكمال مشروع طريق السودة السياحي، الذي روعي في تصميمه وتنفيذه أعلى المواصفات العالمية لمواكبة النهضة السياحة والتنموية التي تشهدها المنطقة. كما قدّم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة عرضاً لـ6 مشروعات مياه في المنطقة بعقود بلغت تكلفتها أكثر من 136 مليون ريال، إلى جانب العمل على تنفيذ توجيهات أمير منطقة عسير لتوفير كميات المياه المحلاة بما يلبي احتياجات الأهالي والزوار في ظل ما تشهده المنطقة خلال فصل الصيف من توافد كبير على أماكن الجذب السياحي. وقدّم مدير عام التعليم بالمنطقة عرضاً بأهم مشروعات الوزارة التي نفذتها ويجري تنفيذها تحت الترسية في عدد من مدن ومحافظات ومراكز المنطقة بكلفة بلغت 177 مليون ريال.

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تعاون

عن جهود وزارة الإسكان في المنطقة، ثمن مدير عام فرع الوزارة المهندس فيصل أبو ثامرة التعاون المشترك مع أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في تخصيص 58 مليون متر مربع لإقامة نحو 23 مشروعا في المنطقة وتقديم منتجاتهم لأهالي منطقة عسير.

واستعرض أمير منطقة عسير ميزانيات وخدمات كل من: فرع وزارة السياحة، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة الهلال الأحمر، كما اطلع على عدد من محاضر اللجان المنبثقة من رئاسة المجلس وأقر عددا من توصياتها، مؤكداً في ختام الاجتماع على ضرورة متابعة المشروعات المنفذة والحرص على مراقبة المقاولين وتقديم الخدمات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق الرضا التام لكل مواطن ومقيم، مشيداً بالجهود التي بذلها رجال الصحة في مواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19" وما بذلوه من تضحيات خلال هذه الأزمة.