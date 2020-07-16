الصحة والهندسة تجمعان أم القرى والتجمع الصحي بمكة

بحث رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه، اليوم، مع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد عباس سُبل التعاون في المجالات الصحية والهندسية، بحضور عدد من منسوبي التجمع الصحي بمكة المكرمة.

وأبدى بافيل، ترحيب جامعة أم القرى واستعدادها التام للتعاون مع القطاعات المختلفة، مؤكدا حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات بقطاعيها العام والخاص، وتسخير طاقاتها وخبراتها العلمية وكوادرها البشرية من أجل خدمة دوت الخليج والمواطن الكريم.

من جانبه أكدّ الدكتور دلشاد، أن التجمع الصحي بمكة المكرمة يسعى بدوره لتكوين شراكات فاعلة، بهدف رفع جودة البحوث الطبية والهندسية، والاستثمار في الطاقات الوطنية، لتجويد المهارات والمعارف، وإحداث نقلات نوعية على الصعيد الصحي.