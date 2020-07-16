السعودية اليوم / "تجمع صحي 2" : 55 ألف حالة تستقبلها الطوارئ.. وزيارات ميدانية للمصابين في المحاجر الصحية خلال جائحة " كورونا"



الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

تعاملت أقسام الطوارئ في التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى خلال الـ100 يوم الماضية من جائحة

في حين استقبلت مدينة الملك فهد الطبية 29 ألف حالة بجميع حالاتها ومهما كان تصنيفها طبيا، حيث تسجل إلكترونيًا مبدئياً ومن ثم تفرز تعرف الحالات المصنفة كمرجع تخصصي من الدرجتين الأولى والثانية وإنقاذ الحياة التي تقدم بها العناية بأسرع وقت, حيث يتعامل معها فريق طبي متخصص وينويمها، أما بقية الحالات للدرجة الثالثة إلى الخامسة فيتعامل معها داخل الطوارئ بحسب البروتوكول الصحي المعتمد في أقسام الطوارئ.

وشرعت أقسام الطوارئ بالمدينة الطبية بإعداد خطط مواكبة خلال جائحة كورونا، منها استحداث عيادات لعمل عينات الفحص " المسحة " داخل الطوارئ وهو مايسهل عمل الفريق الطبي للاعتناء بحالات العزل وفرزها عن الحالات الأخرى التي تحتاج إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى تخصص جدول زيارات ميدانية للمرضى في المحاجر الصحية في مدينة الرياض، وذلك لتقديم خدمات الاستشارة الطبية ومتابعة الحالات التي قد تستدعي التوجه للمستشفيات أو أقسام الطوارئ.

كما أن التعاون مع الجهات الصحية له أثر في تقديم الخدمة ورعاية المرضى، حيث استقبلت الطوارئ في أجنحتها بما يقارب 1700 مريض نقلوا من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي لطوارئ، في حين رعي40 مريضا في أقسام العناية المركزة داخل الطوارئ.

ولفتت المدينة الطبية الانتباه إلى أن سيارات الإسعاف خصصت لنقل الحالات المصابة بفيروس كورونا تعددت مواقعها ما بين المطار إلى المستشفيات أو المحاجر حيث نقلت ما يقارب 3000 حالة عن طريق الخدمات الطبية الطارئة.

وعلى ذات الجهة، قدم قسم الطوارئ في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز خدمات الرعاية الصحية لـ 18924 ألف حالة تركزت أغلبها على الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الصحية العاجلة التي تستدعي تدخلا سريعا كحالات الإنعاش القلبي الرئوي، ومصابي كورونا ممن يستدعون تدخلا عاجلا لأجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى الحالات التي تنقل من هيئة الهلال الأحمر السعودي للطوارئ.

كما لم تغفل طوارئ مستشفى اليمامة من تقديم الخدمات للمواطنين حيث قدمت رعاية صحية لـ 7132 ألف حالة في تخصصات طوارئ النساء والولادة، إضافة إلى طوارئ الأطفال بجميع تخصصاتها الصحية .

// انتهى //

19:50ت م

0210



الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واستعاملت أقسام الطوارئ في التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى خلال الـ100 يوم الماضية من جائحة كورونا مع ما يقارب من 55 ألف حالة تعددت تخصصاتها واختلفت درجاتها ما بين الطارئة والعاجلة والمستقرة، إذ تركز هذه الخدمات على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.في حين استقبلت مدينة الملك فهد الطبية 29 ألف حالة بجميع حالاتها ومهما كان تصنيفها طبيا، حيث تسجل إلكترونيًا مبدئياً ومن ثم تفرز تعرف الحالات المصنفة كمرجع تخصصي من الدرجتين الأولى والثانية وإنقاذ الحياة التي تقدم بها العناية بأسرع وقت, حيث يتعامل معها فريق طبي متخصص وينويمها، أما بقية الحالات للدرجة الثالثة إلى الخامسة فيتعامل معها داخل الطوارئ بحسب البروتوكول الصحي المعتمد في أقسام الطوارئ.وشرعت أقسام الطوارئ بالمدينة الطبية بإعداد خطط مواكبة خلال جائحة كورونا، منها استحداث عيادات لعمل عينات الفحص " المسحة " داخل الطوارئ وهو مايسهل عمل الفريق الطبي للاعتناء بحالات العزل وفرزها عن الحالات الأخرى التي تحتاج إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى تخصص جدول زيارات ميدانية للمرضى في المحاجر الصحية في مدينة الرياض، وذلك لتقديم خدمات الاستشارة الطبية ومتابعة الحالات التي قد تستدعي التوجه للمستشفيات أو أقسام الطوارئ.كما أن التعاون مع الجهات الصحية له أثر في تقديم الخدمة ورعاية المرضى، حيث استقبلت الطوارئ في أجنحتها بما يقارب 1700 مريض نقلوا من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي لطوارئ، في حين رعي40 مريضا في أقسام العناية المركزة داخل الطوارئ.ولفتت المدينة الطبية الانتباه إلى أن سيارات الإسعاف خصصت لنقل الحالات المصابة بفيروس كورونا تعددت مواقعها ما بين المطار إلى المستشفيات أو المحاجر حيث نقلت ما يقارب 3000 حالة عن طريق الخدمات الطبية الطارئة.وعلى ذات الجهة، قدم قسم الطوارئ في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز خدمات الرعاية الصحية لـ 18924 ألف حالة تركزت أغلبها على الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الصحية العاجلة التي تستدعي تدخلا سريعا كحالات الإنعاش القلبي الرئوي، ومصابي كورونا ممن يستدعون تدخلا عاجلا لأجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى الحالات التي تنقل من هيئة الهلال الأحمر السعودي للطوارئ.كما لم تغفل طوارئ مستشفى اليمامة من تقديم الخدمات للمواطنين حيث قدمت رعاية صحية لـ 7132 ألف حالة في تخصصات طوارئ النساء والولادة، إضافة إلى طوارئ الأطفال بجميع تخصصاتها الصحية .// انتهى //19:50ت م0210

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "تجمع صحي 2" : 55 ألف حالة تستقبلها الطوارئ.. وزيارات ميدانية للمصابين في المحاجر الصحية خلال جائحة " كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.