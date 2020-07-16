السعودية اليوم / لبنان تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 25 ذو القعدة 1441هـ الموافق 16 يوليو 2020م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 57 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً، بفيروس "

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 4725 فحصا خاصاً بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1485، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40.

// انتهى //

19:38ت م

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بيروت 25 ذو القعدة 1441هـ الموافق 16 يوليو 2020م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 57 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً، بفيروس " كورونا " المستجد، 39 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و18 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2599 حالة.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 4725 فحصا خاصاً بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1485، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40.// انتهى //19:38ت م0204

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