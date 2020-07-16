السعودية اليوم / الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان اليوم : إن الحالات الجديدة تعود لأربعة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1019 حالة.

// انتهى //

18:48ت م

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عمّان 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1206 إصابات.وقالت الوزارة في بيان اليوم : إن الحالات الجديدة تعود لأربعة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1019 حالة.// انتهى //18:48ت م0194

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