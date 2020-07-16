السعودية اليوم / اجتماع عربي يناقش المسودة الأولية لإستراتيجية الشبكة العربية لوسيطات السلام



القاهرة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

عقد قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية اجتماعا افتراضيا (عن بعد) اليوم بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة المسودة الأولية لإستراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن هذا الاجتماع يأتي فى سياق عملية تطوير وتفعيل إستراتيجية الشبكة كأداة إرشادية وخطة عمل لتفعيل عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام بما يشمل دورها ورؤيتها وأهدافها وذلك إعمالاً للقرار رقم 8519 بشأن إطلاق الشبكة كآلية من آليات لجنة المرأة والذي اعتمد في الدورة 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مما كلف جامعة الدول العربية بإعداد الإستراتيجية ذات الصلة.

وتوصل الاجتماع إلى عدد من النتائج منها عرض ومناقشة المسودة الأولية للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام التي أعدتها المستشارة الدولية والرئيس التنفيذي لمنصة المرأة الليبية للسلام الدكتورة فاطمة الزهراء لانجي، ومشاركة أفضل الممارسات المعترف بها من قبل الخبراء المشاركين حول إدماج المرأة في عمليات الوساطة والتفاوض على المستويين الدولي والإقليمي، مع مناقشة التحديات العملية والتقنية التي تواجهها عمليات الوساطة المختلفة المشاركة في عمليات السلام.

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18:48ت م

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