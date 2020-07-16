السعودية اليوم / باكستان تشهد أدنى حصيلة للوفيات اليومية بفيروس كورونا



إسلام آباد 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة، وعدد الوفيات بلغ 5426 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 178737 شخصاً، و 1942 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

17:45ت م

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إسلام آباد 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تسجيل 2145 إصابة جديدة، وهي أدنى حصيلة يومية للضحايا منذ عدة أسابيع.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 257913 حالة، وعدد الوفيات بلغ 5426 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 178737 شخصاً، و 1942 حالة في وضع حرج.// انتهى //17:45ت م0183

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