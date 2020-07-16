السعودية اليوم / أعداد المتعافين من فيروس كورونا بالمملكة يصل إلى 187 ألف حالة ومتحدث الصحة يؤكد أن المملكة تميزت في رصد حالات التعافي



الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 2764 حالة جديدة لفيروس

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، حيث أشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (187622) حالة بإضافة (4574) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2370) حالة، بإضافة (45) حالة وفاة جديدة، "ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً"، مبيناً أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (2494873) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (58190) فحص جديد.

ولفت متحدث " الصحة " إلى أن الحالات المسجلة وعددها (2764) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغون 85%، ‏مفيداً بأن عدد المراجعين لعيادات تأكد بلغ 660099 مراجعاً، وعدد المراجعين لعيادات تطمن بلغ عددهم 364390 مراجعاً.

وأكد الدكتور العبدالعالي بأن كل من يرعى كبيرًا في السن، فإنه يجب عليه لبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وارتداء الكمامة والقفاز، أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير في السن، مع مراعاة التباعد الجسدي.

ووجه رسالة مهمة للمصابين من فئة الأمراض المزمنة بأن يهتموا بأنفسهم ، وأن يقوموا بهواياتهم اليومية وأن يحافظوا على خطتهم العلاجية واتباع نمط غذائي صحي. وبيّن متحدث الصحة أن من أهم علامات الشفاء من فيروس كورونا ذهاب الأعراض ومرور مدة كافية بعد انتهائها، وأن القرار دائماً لدى الطبيب المعالج، مشيرا إلى أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات التعافي منذ أن كانت بالعشرات والمئات حتى وصلت الآن ولله الحمد إلى أعداد كبيرة.

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

// انتهى //

17:27ت م

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الرياض 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسأعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 2764 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (243238) حالة، من بينها (53246) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2206) حالات حرجة .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، حيث أشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (187622) حالة بإضافة (4574) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2370) حالة، بإضافة (45) حالة وفاة جديدة، "ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً"، مبيناً أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (2494873) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (58190) فحص جديد.ولفت متحدث " الصحة " إلى أن الحالات المسجلة وعددها (2764) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغون 85%، ‏مفيداً بأن عدد المراجعين لعيادات تأكد بلغ 660099 مراجعاً، وعدد المراجعين لعيادات تطمن بلغ عددهم 364390 مراجعاً.وأكد الدكتور العبدالعالي بأن كل من يرعى كبيرًا في السن، فإنه يجب عليه لبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وارتداء الكمامة والقفاز، أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير في السن، مع مراعاة التباعد الجسدي.ووجه رسالة مهمة للمصابين من فئة الأمراض المزمنة بأن يهتموا بأنفسهم ، وأن يقوموا بهواياتهم اليومية وأن يحافظوا على خطتهم العلاجية واتباع نمط غذائي صحي. وبيّن متحدث الصحة أن من أهم علامات الشفاء من فيروس كورونا ذهاب الأعراض ومرور مدة كافية بعد انتهائها، وأن القرار دائماً لدى الطبيب المعالج، مشيرا إلى أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات التعافي منذ أن كانت بالعشرات والمئات حتى وصلت الآن ولله الحمد إلى أعداد كبيرة.وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.// انتهى //17:27ت م0174

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أعداد المتعافين من فيروس كورونا بالمملكة يصل إلى 187 ألف حالة ومتحدث الصحة يؤكد أن المملكة تميزت في رصد حالات التعافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.