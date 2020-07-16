شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية تتفاعل مع شكاوى استغلال طفلة في إعلانات فاضحة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإحالة ما رصد من استغلال لطفلة في قنوات التواصل الاجتماعي بما يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وسيتم اتخاذ اللازم. وكانت رصدت صفحات التواصل الاجتماعي استغلال صورة طفلة في إعلانات غير مناسبة ما يدمر طفولتها.

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