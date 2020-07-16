شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: حفظ التحقيق في قضايا التعاطي للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

فعلت النيابة العامة سُبل استصلاح المتهم واستقامته بحفظ التحقيق في قضايا استعمال الموادالمخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى حال تحقق مناطها النظامي، وتسجل هذه القضايا في سجل خاص لدى جهة الضبط الجنائي المختصة.

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