1022 مخالفة للأنظمة الضريبية خلال أسبوع

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - واس

واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ زياراتها التفتيشية من خلال فرقها الميدانية للأسواق المحلية بمدن ومحافظات المملكة، للتأكد من التزام عملائها المكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضريبة بتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15% منذ بدء تطبيقها مطلع شهر يوليو الجاري.

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عدم تحصيل الضريبة

وشملت الزيارات التفتيشية للفرق الميدانية للهيئة في الأسبوع الماضي قطاعات عدة في الأسواق التجارية المحلية، وهي قطاع التجارة العامة، والمطاعم، ومحلات البيع بالتجزئة، حيث بلغ عدد الزيارات المنفَّذة خلال هذه الفترة 4,509 زيارات، رُصِد خلالها 1,022 مخالفة للأنظمة الضريبية، على رأسها عدم تحصيل الضريبة، تحصيل ضريبة أقل من المستحق، وعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

الرياض والدمام والأحساء تتصدر

وجاءت مدن الرياض والدمام والأحساء والقصيم ومكة المكرمة الأعلى في عدد الزيارات التفتيشية، بأعداد بلغت 611 زيارة بالرياض، رُصِدت خلالها 182 مخالفة، و 421 زيارة في الدمام تم خلالها رصد 162 مخالفة، و 388 زيارة في الأحساء، رصدت خلالها فرق الهيئة الميدانية 114 مخالفة، أما في القصيم فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية على أسواقها 364 زيارة، رصدت خلالها الهيئة 98 مخالفة، وأخيراً مكة المكرمة والتي نُفِّذت فيها 356 زيارة، رُصِدت خلالها 95 مخالفة.

ودعت هيئة الزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها المحدثة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وتجدد الهيئة دعوتها جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، إذ تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ 2.5% أو مليون ريال كحدٍ أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المُحصَّلة، أو بـ 1000 ريال كحدٍ أدنى.

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