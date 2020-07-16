، "أمانة حائل" تغلق عددًا من المحلات لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية ،

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أغلقت الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل، صالون حلاقة رجاليًّا، وأحد المشاغل النسائية، وحجز سيارتي آيس كريم، وتحرير عدد من المخالفات بحق أصحاب عربات الفود ترك، وذلك خلال جولة على عدد من المواقع للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتفصيلًا: أثناء جولة مراقبي الأمانة على صوالين الحلاقة الرجالية، تم رصد أحد الصوالين غير ملتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فتم إعداد محضر بذلك وإغلاقه. وفي موقع آخر تم إغلاق مشغل نسائي بعد أن تبين عمل المشغل دون وجود رخصة محل، وانتهاء تواريخ صلاحية عدد من المنتجات المستخدمة في المشغل.
وفي جولة أخرى على أماكن تواجد سيارات الآيس كريم وعربات الفود ترك في الحدائق والمنتزهات الخضراء؛ تم حجز سيارتي آيس كريم، ومخالفة عدد من أصحاب عربات الفود ترك بعد أن تم التأكد من عدم الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.
من جانبهم شدّدَ مواطنون على ضرورة استمرار مثل هذه الجولات الرقابية من قبل فرق الرقابة في أمانة حائل والبلديات في المحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك للحد من انتشار الغش والتلاعب بصحة أبناء الوطن، وإلزام المحال بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية دون تهاون.
"أمانة حائل" تغلق عددًا من المحلات لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازيةمنصور الشلاقي الخليج 365 2020-07-16
أغلقت الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل، صالون حلاقة رجاليًّا، وأحد المشاغل النسائية، وحجز سيارتي آيس كريم، وتحرير عدد من المخالفات بحق أصحاب عربات الفود ترك، وذلك خلال جولة على عدد من المواقع للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتفصيلًا: أثناء جولة مراقبي الأمانة على صوالين الحلاقة الرجالية، تم رصد أحد الصوالين غير ملتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فتم إعداد محضر بذلك وإغلاقه. وفي موقع آخر تم إغلاق مشغل نسائي بعد أن تبين عمل المشغل دون وجود رخصة محل، وانتهاء تواريخ صلاحية عدد من المنتجات المستخدمة في المشغل.
وفي جولة أخرى على أماكن تواجد سيارات الآيس كريم وعربات الفود ترك في الحدائق والمنتزهات الخضراء؛ تم حجز سيارتي آيس كريم، ومخالفة عدد من أصحاب عربات الفود ترك بعد أن تم التأكد من عدم الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.
من جانبهم شدّدَ مواطنون على ضرورة استمرار مثل هذه الجولات الرقابية من قبل فرق الرقابة في أمانة حائل والبلديات في المحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك للحد من انتشار الغش والتلاعب بصحة أبناء الوطن، وإلزام المحال بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية دون تهاون.
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
06:32 PM
شملت صالون حلاقة رجاليًّا ومشغلًا نسائيًّا وسيارتَي آيس كريم
أغلقت الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل، صالون حلاقة رجاليًّا، وأحد المشاغل النسائية، وحجز سيارتي آيس كريم، وتحرير عدد من المخالفات بحق أصحاب عربات الفود ترك، وذلك خلال جولة على عدد من المواقع للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتفصيلًا: أثناء جولة مراقبي الأمانة على صوالين الحلاقة الرجالية، تم رصد أحد الصوالين غير ملتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فتم إعداد محضر بذلك وإغلاقه. وفي موقع آخر تم إغلاق مشغل نسائي بعد أن تبين عمل المشغل دون وجود رخصة محل، وانتهاء تواريخ صلاحية عدد من المنتجات المستخدمة في المشغل.
وفي جولة أخرى على أماكن تواجد سيارات الآيس كريم وعربات الفود ترك في الحدائق والمنتزهات الخضراء؛ تم حجز سيارتي آيس كريم، ومخالفة عدد من أصحاب عربات الفود ترك بعد أن تم التأكد من عدم الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.
من جانبهم شدّدَ مواطنون على ضرورة استمرار مثل هذه الجولات الرقابية من قبل فرق الرقابة في أمانة حائل والبلديات في المحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك للحد من انتشار الغش والتلاعب بصحة أبناء الوطن، وإلزام المحال بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية دون تهاون.
، "أمانة حائل" تغلق عددًا من المحلات لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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