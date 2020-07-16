الصحة تسجل 289 حالة كورونا جديدة في عسير

2020-07-16

متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني - أبها

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 289 حالة كورونا جديدة في منطقة عسير؛ ليرتفع بذلك عدد حالات كورونا النشطة في المنطقة إلى 4122 حالة فيما بلغ عدد المتعافين 10481 حالة والوفيات 32 حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في عسير

وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 63 إصابة، ومدينة أبها 69 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 64 إصابة، ومحافظة محايل عسير 7 إصابات، ومركز المضة 12 إصابات، ومركز بللسمر 13 إصابة، والنماص 9 إصابات ورجال ألمع إصابة واحدة وسراة عبيدة 19 إصابة، وبارق إصابتين، والمجاردة 7 إصابات، والبرك إصابتين والحرجة 4 إصابة، والفرشة إصابتين، وفي تثليث 11 إصابة واحدة، وظهران الجنوب 4 إصابات.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 4574 حالة، وأعلنت أيضًا عن تسجيل 45 حالة وفاة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى 243,238 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 187622 حالة وإجمالي الوفيات 2370 حالة.

المزيد

جديد الأخبار