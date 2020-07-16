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الصحة تسجل 289 حالة كورونا جديدة في عسير
انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في عسير عن السابق
متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني - أبها
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 289 حالة كورونا جديدة في منطقة عسير؛ ليرتفع بذلك عدد حالات كورونا النشطة في المنطقة إلى 4122 حالة فيما بلغ عدد المتعافين 10481 حالة والوفيات 32 حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة في عسير
وأوضحت وزارة الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع 63 إصابة، ومدينة أبها 69 إصابة، ومحافظة أحد رفيدة 64 إصابة، ومحافظة محايل عسير 7 إصابات، ومركز المضة 12 إصابات، ومركز بللسمر 13 إصابة، والنماص 9 إصابات ورجال ألمع إصابة واحدة وسراة عبيدة 19 إصابة، وبارق إصابتين، والمجاردة 7 إصابات، والبرك إصابتين والحرجة 4 إصابة، والفرشة إصابتين، وفي تثليث 11 إصابة واحدة، وظهران الجنوب 4 إصابات.
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