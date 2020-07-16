صور.. وعورة طريق غار عظم تمنع وصول صهاريج المياه بثلوث المنظر

2020-07-16

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ ثلوث المنظر

وقف رئيس مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، إبراهيم بن عبدالله الشهري، ورئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر وعضو المجلس المحلي هاشم الشهري على وضع قرية غار عظم بجبل بركوك وذلك لمعالجة وعورة الطريق وصعوبة إيصال المتطلبات العامة للقرية.

والتقى رئيس المركز بعدد من سكان القرية في الموقع المراد معالجته، واستمع إلى شرح مفصل عن وعورة الطريق وشدة انحداره ما يمنع صهاريج نقل المياه وغيرها من الوصول إليهم.

Advertisements

وأوضح سكان القرية أنهم قاموا بفتح طريق آخر، حيث ناقش رئيس المركز ورئيس البلدية إمكانية مسح الطريق بمعدات البلدية وكذلك اعتماد سفلتته.

وأوضح رئيس المركز لسكان القرية أنه سيتم بمشيئة الله معالجة وعورة الطريق وتسهيل الحركة بالتنسيق مع رئيس البلدية وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيث أن الوضع يحظى باهتمامه الشخصي.

المزيد

جديد الأخبار