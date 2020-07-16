- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور.. وعورة طريق غار عظم تمنع وصول صهاريج المياه بثلوث المنظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. وعورة طريق غار عظم تمنع وصول صهاريج المياه بثلوث المنظر
الشهري وعد بمسح طريق بديل واعتماد سفلتته
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ ثلوث المنظر
وقف رئيس مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، إبراهيم بن عبدالله الشهري، ورئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر وعضو المجلس المحلي هاشم الشهري على وضع قرية غار عظم بجبل بركوك وذلك لمعالجة وعورة الطريق وصعوبة إيصال المتطلبات العامة للقرية.
والتقى رئيس المركز بعدد من سكان القرية في الموقع المراد معالجته، واستمع إلى شرح مفصل عن وعورة الطريق وشدة انحداره ما يمنع صهاريج نقل المياه وغيرها من الوصول إليهم.
وأوضح سكان القرية أنهم قاموا بفتح طريق آخر، حيث ناقش رئيس المركز ورئيس البلدية إمكانية مسح الطريق بمعدات البلدية وكذلك اعتماد سفلتته.
وأوضح رئيس المركز لسكان القرية أنه سيتم بمشيئة الله معالجة وعورة الطريق وتسهيل الحركة بالتنسيق مع رئيس البلدية وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيث أن الوضع يحظى باهتمامه الشخصي.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وعورة طريق غار عظم تمنع وصول صهاريج المياه بثلوث المنظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.