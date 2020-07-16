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السيسي: مصر مستعدة لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني موحد
أكد أن الخطوط الحمراء في سرت والجفرة هي دعوة للسلام
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر ترفض أن تتحول ليبيا لملاذٍ آمن للخارجين عن القانون، داعيًا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط في جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمة له خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، اليوم الخميس، أن مصر مستعدة لاستضافة وتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني ليبي، موضحًا أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا لن تؤدي إلى حل الأزمة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ترفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، ولن ترضى سوى باستقرار ليبيا سياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا، مؤكدًا أن الخطوط الحمراء في سرت والجفرة هي دعوة للسلام، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديد أمننا في التحشيد العسكري للهجوم على سرت.
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