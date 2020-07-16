بيان ناري من بريطانيا وأمريكا وكندا يتهم موسكو بقرصنة أبحاث كوفيد-19

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

اتهمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، روسيا اليوم بمحاولة سرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، عن طريق الموافقة على الهجمات السيبرانية ضد المنظمات الطبية والجامعات.

وأصدرت الدول الثلاث بيانًا ناريًا اليوم، وصفت فيه محاولات روسيا بـ الدنيئة، وزعمت فيه أن مجموعة الاختراق التي تسمى APT29، والمعروفة أيضًا باسم Cozy Bear، تشارك في حملة مستمرة من النشاط الضار.

وتعتقد الدول الثلاث أن المجموعة تعمل بشكل شبه مؤكد كجزء من أجهزة المخابرات الروسية، معبرين عن ثقتهم بأن الكرملين يمنحهم الضوء الأخضر لممارسة أنشطة القرصنة.

وقالت الدول إن الغرض من الهجمات الروسية هو سرقة الملكية الفكرية حتى تتمكن موسكو من تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا أولاً أو على الأقل في نفس الوقت مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

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ويُعتقد أن القراصنة استهدفوا المؤسسات الأكاديمية والبحثية لكن لم يتم الكشف عن هوية الأهداف المحددة.

عاصفة نارية دبلوماسية:

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن من المرجح أن يثير البيان المشترك عاصفة نارية دبلوماسية، وأن يؤدي إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين المملكة المتحدة وروسيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: إن الهجمات التي تُشن ضد العلماء الذين يقومون بعمل حيوي لمكافحة فيروس كورونا هي محاولات حقيرة.

وقام المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) اليوم بتفصيل نشاط مجموعة APT29، وخلص إلى أنها مجموعة تعمل بالتأكيد كجزء من خدمات المخابرات الروسية وتوجه نشاطها في الغالب ضد الأهداف الحكومة والدبلوماسية ومؤسسات الرعاية الصحية والطاقة؛ لسرقة الملكية الفكرية القيمة.

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