السعودية | تسريبات خيمة القذافي.. كشف تآمر "الحمدين" على السعودية

شكرا لقرائتكم تسريبات خيمة القذافي.. كشف تآمر "الحمدين" على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تسجيل مسرب جديد، المزيد من التفاصيل عن تآمر أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم بالتعاون مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لما أسموه "تقسيم السعودية إلى عدة دول".

التسجيل قال فيه حمد بن خليفة، إن الحوثيين يريدون حكم الحجاز، إلا أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لم يستجب لهم، بحسب حمد بن جاسم.

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وجاء في التسجيل:

حمد بن جاسم: "وما في أحد من جيرانهم ما أخذوا من عنده قطعة أرض".

القذافي: "ايوه قلتلك دولة كبيرة.. دولة كبيرة لازم تتمدد.. ولازم تفرض نفوذها".

حمد بن خليفة: "لا والأميركان لعبوا دور سيئ والبريطانيين".

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القذافي: "المفروض الحجاز دولة ونجد دولة والأحساء دولة والقصيم دولة.. وممكن بعدين يحصل توازن".

حمد بن خليفة: "هذا الحوثيين يعتبرون إن الحجاز دولتهم".

القذافي: "أي المفروض".

حمد بن جاسم: "المشكلة بصاحبنا.. بس الأخ علي الله يسهل عليه مو راضي".

مبارك الدويلة ومعمر القذافي

والأسبوع الماضي، كشف مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية، أن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والمتطرف الكويتي حاكم المطيري إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والتي اشتهرت بتسجيلات "خيمة القذافي".

وأكد المصدر لصحيفة "القبس" أن هناك أكثر من تهمة وُجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.

وما زال ملف تسجيلات الدويلة مع القذافي، التي كشفت عن خطة من أجل زعزعة أمن الخليج ومصر، يتفاعل.

وكانت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء النائب الإخواني مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، لاسيما دول الخليج.