ظهور نادر لزوجة الأمير محمد بن سلمان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 يوليو 2020 05:13 مساءً - شاركت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة ولي العهد السعودي، في فعالية “ليالي المشراق” الثقافية الأربعاء، والتي احتضنها مركز الملك عبد العزيز بالرياض. ولم تظهر الأميرة سارة كالعادة في أية صور أو فيديوهات، وهو قرار سبق وأعاده الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته فرنسا في أبريل/نيسان الماضي، لزوجته.

استقطبت مشاركة الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز زوجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فعالية ثقافية نظمت في المملكة الأربعاء، اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والدولية على حد سواء.

وإلى جانب عدد من الأميرات، شاركت الأميرة سارة، وهي أيضا ابنة عم ولي العهد، في افتتاح اليوم الأول من الطبعة الثانية لفعالية “ليالي المشراق” التي يحتضنها مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

لكن صور أو فيديوهات مشاركة الأميرة سارة في هذه الفعالية لم تظهر كالعادة كما هو الحال خلال أي حدث ثقافي سبق وشاركت فيه بالمملكة المحافظة، حيث يمنع تصويرها. حتى إن الأميرة بنت مشهور لم تظهر في صور زفافها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2008، والتي نشرت قبل أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغياب الأميرة سارة عن الأضواء والمشهد السياسي، ليس جديدا، لكن الأمير محمد بن سلمان أكد لدى زيارته فرنسا في 10 أبريل/نيسان 2018، على أنه خيار وقرار يعود لزوجته نفسها. ففي معرض رده على صحفية تساءلت عن إمكانية ظهور بنت مشهور علنا، قال ولي العهد السعودي “لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدا على أن حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بموقعي ومنصبي اليوم. وأنا أريد أن أحافظ على أن أبنائي يعيشون في حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء.. زوجتي تريد أيضا هذا”.

ولولي العهد السعودي من زوجته سارة، أربعة أولاد هم: سلمان، مشهور، فهدة، ونورة.

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ويشرف على تنظيم فعالية “ليالي المشراق” التي انطلقت في 2017، جمعية النهضة وهي منظمة نسائية خيرية تسعى إلى “تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.. من خلال إدارة مشاريع تنموية”، حسبما ذكرته على موقعها الإلكتروني.

وعن مشاركة الأميرة سارة، قالت المدربة الاجتماعية هالة كاظم والتي نظمت الأربعاء دورة تدريبية في فعالية “ليالي المشراق”، في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر “تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد والشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي .وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع”.

كما غردت رحاب “حضور حرم ولي العهد الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود لكن ماني متأكدة إذا هو ظهور للعلن أم نسائي بحت!”.

ليس أول ظهور لزوجة بن سلمان!

لكن بعض المغردين استغربوا طريقة تناقل خبر ظهور الأميرة سارة بنت مشهور في الفعالية الثقافية، مشيرين إلى أنه ليس أول ظهور لها، ولافتين لحضورها فعاليات أخرى نظم آخرها في جامعة الملك سعود.

حيث كتب حساب “وحدة.” على تويتر “المغردون يتناقلون رعاية الأميرة سارة بن مشهور لحفل ويذكرون أنه ولأول مرة ظهور.. للعلم سبق ورعت محافل أعتقد آخرها في جامعة الملك سعود..”.