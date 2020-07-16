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باشرت بلدية الساحل بمنطقة عسير عمليات إزالة الرمال التي خلفتها العاصفة التي تعرضت لها المنطقة مؤخراً، والتي أسفرت عن إرباك الحركة المرورية على الطرقات وتضرر العديد من المواقع.
وقال رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان: تأتي هذه الجهود وفق توجيهات ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي.
وأضاف: البلدية شرعت فور انتهاء العاصفة في عمليات إزالة الرمال وإعادة الحياة لطبيعتها في كافة المواقع المتضررة في كل من الواجهة البحرية والطرق الرئيسية والأحياء .
وأردف "آل جلبان": البلدية سخّرت لهذه الأعمال كافة الكوادر البشرية والمعدات، حيث شارك في الأعمال عدد 100 عامل و8 مراقبين مدعومين بـ 15 معدة في كافة المواقع، وتم العمل على سرعة إزالة الآثار وعودة الأمور لطبيعتها مرة أخرى.
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 05:33 PM
بمشاركة 100 عامل و8 مراقبين مدعومين بـ 15 معدة في كافة المواقعرئيس بلدية "ساحل عسير": بادرنا بإزالة آثار العاصفة الرملية
باشرت بلدية الساحل بمنطقة عسير عمليات إزالة الرمال التي خلفتها العاصفة التي تعرضت لها المنطقة مؤخراً، والتي أسفرت عن إرباك الحركة المرورية على الطرقات وتضرر العديد من المواقع.
وقال رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان: تأتي هذه الجهود وفق توجيهات ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي.
وأضاف: البلدية شرعت فور انتهاء العاصفة في عمليات إزالة الرمال وإعادة الحياة لطبيعتها في كافة المواقع المتضررة في كل من الواجهة البحرية والطرق الرئيسية والأحياء .
وأردف "آل جلبان": البلدية سخّرت لهذه الأعمال كافة الكوادر البشرية والمعدات، حيث شارك في الأعمال عدد 100 عامل و8 مراقبين مدعومين بـ 15 معدة في كافة المواقع، وتم العمل على سرعة إزالة الآثار وعودة الأمور لطبيعتها مرة أخرى.
، رئيس بلدية "ساحل عسير": بادرنا بإزالة آثار العاصفة الرملية ،
المصدر : الخليج 365
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