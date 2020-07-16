، 232 حالة تعافٍ من كورونا في "حائل" اليوم.. والإجمالي 1688 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 102 إصابة جديدة بالفيروس بالمنطقة ومحافظاتها

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الخميس، 232 حالة تعافٍ جديدة لمصابي فيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات التعافي بالمنطقة 1688 حالة.

وتوزعت حالات التعافي اليوم بواقع 198 حالة في مدينة حائل، و9 حالات في محافظة بقعاء، و9 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة موقق، و3 حالات في محافظة الشنان، و3 حالات في محافظة السليمي، وحالة تعافٍ واحدة في محافظة الغزالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم في إيجازها الصحفي الدوري، عن تسجيل 102 حالة إيجابية بفيروس كورونا في منطقة حائل و6 من محافظاتها، وكان نصيب مدينة حائل 91 حالة، ومحافظة الشملي 5 حالات، ومحافظة موقق حالتين، وتسجيل حالة واحدة لكل من محافظات: الغزالة، الشنان، الحائط، سميراء.

وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها 3004 حالات؛ منها 1688 حالة نشطة، و4 حالات وفاة.

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