محمد بن مسعود - الدمام - تجمع طبيعي للمياه ناجم عن موسم الأمطار ذكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الخميس)، أن إثيوبيا أبلغت الخرطوم بعدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة. وأشارت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" إلى أن "القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ مسؤولًا رفيعًا في الخارجية السودانية بأن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار، فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد. إثيوبيا تبلغ السودان بعدم صحة خبر ملء سد النهضة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-16 ذكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الخميس)، أن إثيوبيا أبلغت الخرطوم بعدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة. وأشارت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" إلى أن "القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ مسؤولًا رفيعًا في الخارجية السودانية بأن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار، فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد. Advertisements 16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 05:22 PM تجمع طبيعي للمياه ناجم عن موسم الأمطار تجمع طبيعي للمياه ناجم عن موسم الأمطار ذكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الخميس)، أن إثيوبيا أبلغت الخرطوم بعدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة. وأشارت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" إلى أن "القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ مسؤولًا رفيعًا في الخارجية السودانية بأن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة، ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار، فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد. ، إثيوبيا تبلغ السودان بعدم صحة خبر ملء سد النهضة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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