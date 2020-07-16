، الأردن يستأنف الرحلات التجارية جزئياً في أغسطس ،

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أعلن الأردن اليوم (الخميس)، أنه سيستأنف الرحلات التجارية جزئيًا في شهر أغسطس (آب) المقبل، لعدد محدود من الدول الأوروبية والآسيوية بناءً على قائمة معتمدة دوليًا للوجهات الآمنة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة، لقناة المملكة التلفزيونية، أن الرحلات التجارية العادية من مطار الملكة علياء الدولي والمتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي، يمكن أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من أغسطس، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أنه سيسمح للركاب القادمين من الدول الآمنة بدخول الأردن، ومنها النمسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهونج كونج، وأنه قد تضاف دول أخرى للقائمة بناءً على تطورات الجائحة.
وبين "العضايلة" أن دول الخليج التي يعمل ويعيش فيها عشرات الآلاف من الأردنيين ليست على القائمة حتى الآن.
الأردن يستأنف الرحلات التجارية جزئياً في أغسطسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-16
أعلن الأردن اليوم (الخميس)، أنه سيستأنف الرحلات التجارية جزئيًا في شهر أغسطس (آب) المقبل، لعدد محدود من الدول الأوروبية والآسيوية بناءً على قائمة معتمدة دوليًا للوجهات الآمنة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة، لقناة المملكة التلفزيونية، أن الرحلات التجارية العادية من مطار الملكة علياء الدولي والمتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي، يمكن أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من أغسطس، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أنه سيسمح للركاب القادمين من الدول الآمنة بدخول الأردن، ومنها النمسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهونج كونج، وأنه قد تضاف دول أخرى للقائمة بناءً على تطورات الجائحة.
وبين "العضايلة" أن دول الخليج التي يعمل ويعيش فيها عشرات الآلاف من الأردنيين ليست على القائمة حتى الآن.
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
04:06 PM
دول الخليج غير مدرجة
أعلن الأردن اليوم (الخميس)، أنه سيستأنف الرحلات التجارية جزئيًا في شهر أغسطس (آب) المقبل، لعدد محدود من الدول الأوروبية والآسيوية بناءً على قائمة معتمدة دوليًا للوجهات الآمنة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة، لقناة المملكة التلفزيونية، أن الرحلات التجارية العادية من مطار الملكة علياء الدولي والمتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي، يمكن أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من أغسطس، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أنه سيسمح للركاب القادمين من الدول الآمنة بدخول الأردن، ومنها النمسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهونج كونج، وأنه قد تضاف دول أخرى للقائمة بناءً على تطورات الجائحة.
وبين "العضايلة" أن دول الخليج التي يعمل ويعيش فيها عشرات الآلاف من الأردنيين ليست على القائمة حتى الآن.
، الأردن يستأنف الرحلات التجارية جزئياً في أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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