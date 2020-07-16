شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل تضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 4509 موقعاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ زياراتها التفتيشية من خلال فرقها الميدانية للأسواق المحلية بمدن ومحافظات المملكة.

وجاء ذلك للتأكد من التزام عملائها المكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضريبة بتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15% منذ بدء تطبيقها مطلع شهر يوليو الجاري.

وشملت الزيارات التفتيشية للفرق الميدانية للهيئة في الأسبوع الماضي قطاعات عدة في الأسواق التجارية المحلية، وهي قطاع التجارة العامة، والمطاعم، ومحلات البيع بالتجزئة، حيث بلغ عدد الزيارات المنفَّذة خلال هذه الفترة 4,509 زيارات، رُصِد خلالها 1,022 مخالفة للأنظمة الضريبية، على رأسها عدم تحصيل الضريبة، تحصيل ضريبة أقل من المستحق، وعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وجاءت مدن الرياض والدمام والأحساء والقصيم ومكة المكرمة الأعلى في عدد الزيارات التفتيشية، بأعداد بلغت 611 زيارة بالرياض.