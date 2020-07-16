شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث وزارة الصحة: المملكة تميزت بنسبة أكبر من التعافي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المتحدث بإسم وزارة الصحة محمد عبدالعالي بأن المملكة تميزت بين الدول برصد نسبة أكبر من التعافي.
وتابع العبدالعالي أنه في بداية الجائحة كان رصد الإصابة بالعشرات ثم المئات إلا أن المنحنى يؤكد زيادة حالات التعافي بالمملكة .
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت بأنها سجلت اليوم 4574حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 187,622 حالة.
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