شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" توضح علامات الشفاء من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، علامات الشفاء من فيروس كورونا.
وذكر، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن ذهاب الأعراض تعد من علامات الشفاء من الفيروس.
وأضاف أن علامات الشفاء تتضمن أيضا مرور مدة زمنية كافية بعد إنتهاء الأعراض، ويمكن التأكيد من صحة ذلك بالفحوصات المخبرية.
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