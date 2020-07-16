شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العبدالعالي: وضع المملكة مستقر بشأن العدوى ولكن مستمرين في آداء واجبنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجاب متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي على تساؤل حول هل تجاوزت المملكة مرحلة انتشار العدوى؟ بأن معظم قارات العالم تعاني من نشاط زائد لفيروس أجاب متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي على تساؤل حول هل تجاوزت المملكة مرحلة انتشار العدوى؟ بأن معظم قارات العالم تعاني من نشاط زائد لفيروس كورونا ، مما دفع بعض دول العالم إلى إضافة بعض الإجراءات الإحترازية. وتابع العبدالعالي أن وضع المملكة مستقرلكن يجب الترقب والرصد والحذر واليقظة والإستعداد الدائم، ما دام العالم كله حاليا في ظل هذة الجائحة فالجميع سيستمر بالقيام بواجبه أفراد ومجتمعات ومسؤولين.

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