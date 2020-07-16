شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح مدى قبول شهادة الأعمى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدى قبول شهادة الأعمى.

وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد تساءل عن مدى قبول شهادة الأعمى.

وأجاب الخثلان : "إذا كان مطلوبًا من الأعمى أن يصف أمراً يحتاج إلى توصيف ورؤية، فهذا لا يتأتى من الأعمى، وهو أمر بديهي، وإنما يشهد على أمر يمكنه أن يشهد فيه مثل أن هذا المال لفلان أو أن فلاناً اقترض من فلان أو أي أمور أخرى سمع بها".