شكرا لمتابعة خبر عن 5 توجيهات من متحدث الصحة لمن يرعى كبيرًا في السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه يجب على من يرعى كبيرًا في السن، لبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وارتداء الكمامة والقفاز، أثناء تقديم النظافة الشخصية لهم.

ووجه خلال المؤتمر الصحفي اليومي، رسالة إلى مصابين من فئة الأمراض المزمنة، قائلًا: " اهتم بنفسك وتواصل مع من تحب وقم بهواياتك اليومية وحافظ على خطتك العلاجية واتبع نمطاً غذائياً صحياً ".

وأشار إلى أن عيادات تطمن ومراكز تأكد خدمت 1,024,489 مستفيدًا.

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