شكرا لمتابعة خبر عن تحديد قواعد استقبال طلبات النظر في تملك العقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة إجراءات وآلية عمل اللجان المسؤولة عن طلبات النظر في تملك العقار.

وشددت الهيئة على ضرورة استكمال الوثائق المطلوبة والتي تتضمن رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات، ومصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.

وأضافت أن اللجنة ستنظر في الطلب وفقاً لقواعد وآلية معينة يتمثل أبرزها فيما يلي:

1-إذا كان الطلب مخالف للشروط، تقوم اللجنة بإصدار قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب، ويُبلغ به صاحب الطلب

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2-النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية، مع تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب.

3- الاستعلام قبل النظر في الطلب عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة والتي تتعلق بالعقار محل الطلب

4-التحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه

5- يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، كما يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.