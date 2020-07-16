شكرا لمتابعة خبر عن «أبشر»: 6 خطوات يجب التأكد منها عند لإصدار جواز السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر، للمستخدمين بانه من الضروري التأكد من إتمام الخطوات الستة قبل إصدار جواز السفر.

وتابعت المنصة عبر "تويتر" بأن هذة الخطوات هي "وجود عنوان واصل مسجل وسداد رسوم الخدمة، وجود بصمة مسجلة في الأحوال المدنية، وسداد المخالفات المرورية، وصلاحية هوية المواطن، المواطنة، وألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر ولا يكون مرافقا في جواز سفر آخر".

وقالت المنصة ، من خلال معلومات تهمك وانفوجراف أوضحت الخطوات الستة الهامة الواجب اتباعها قبل إصدار جواز السفر.