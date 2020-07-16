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شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فهد برفقة الأمراء بجازان عام 1971 "بينهم الملك سلمان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):كشفت صورة تاريخية نادرة عن لقطة مميزة للملك فهد رحمه الله قبل أن يتولى الحكم أثناء تفقده سد جازان .
وأظهرت الصورة الأميرفهد حينها بصحبة الأمراء محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وتركي وكان بينهم أيضاً الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله – .
كما أظهرت الصورة أيضاً وزير الزراعة حينها حسن المشاري والجموع الغفيرة من رجال الدولة برفقة الأمراء في مشهد مهيب عام 1391هـ / 1971 م .
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