شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فهد برفقة الأمراء بجازان عام 1971 "بينهم الملك سلمان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشفت صورة تاريخية نادرة عن لقطة مميزة للملك فهد رحمه الله قبل أن يتولى الحكم أثناء تفقده سد جازان .

وأظهرت الصورة الأميرفهد حينها بصحبة الأمراء محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وتركي وكان بينهم أيضاً الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله – .

كما أظهرت الصورة أيضاً وزير الزراعة حينها حسن المشاري والجموع الغفيرة من رجال الدولة برفقة الأمراء في مشهد مهيب عام 1391هـ / 1971 م .