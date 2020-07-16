شكرا لمتابعة خبر عن التخصصات الصحية توقف جميع أنظمتها ابتداءا من العاشرة مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت هيئة التخصصات الصحية ، بأن جميع أنظمتها الإلكترونية ستكون خارج الخدمة مساء اليوم. قالت هيئة التخصصات الصحية ، بأن جميع أنظمتها الإلكترونية ستكون خارج الخدمة مساء اليوم. وأوضحت الهيئة عبر حسابها "تويتر" بأنه اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم "الخميس" وحتى فجر يوم الجمعة سستوقف جميع أنظمتها وذلك لإجراء عدد من التحديثات.

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