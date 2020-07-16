شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ووتسجيل 45 حالة وفاة، وتسجيل 4574 حالة تعافي. أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ووتسجيل 45 حالة وفاة، وتسجيل 4574 حالة تعافي. وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بلغ 243.238 منذ بدء الجائحة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 187.622 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 2.370.

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