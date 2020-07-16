شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تُشدد على منع استيراد مركبات شركات الأجرة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شدّدت الهيئة العامة للجمارك، على منع استيراد المركبات التابعة لشركات الأجرة العامة "التاكسي". شدّدت الهيئة العامة للجمارك، على منع استيراد المركبات التابعة لشركات الأجرة العامة "التاكسي". جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن إمكانية السماح باستيراد مركبات الأجرة العامة، إذ قالت: "يمنع استيراد المركبات التابعة لشركات الأجرة العامة (التاكسي) أو المركبات المستعملة لشركات التأجير".

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