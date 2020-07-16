شكرا لمتابعة خبر عن قائمة محدثة بأسماء مزودي خدمة التجهيزات الفنية لمركبات الأجرة والحافلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم الخميس عن قائمة محدثة بأسماء مزودي خدمة التجهيزات الفنية لمركبات الأجرة والحافلات . أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم الخميس عن قائمة محدثة بأسماء مزودي خدمة التجهيزات الفنية لمركبات الأجرة والحافلات . وشملت القائمة على 7 منشآت مع توضيح الهاتف والبريد الإلكتروني ، وذلك تيسيراً على أصحاب مركبات الأجرة والحافلات كما هو موضح بالبيان المرفق :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة محدثة بأسماء مزودي خدمة التجهيزات الفنية لمركبات الأجرة والحافلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.