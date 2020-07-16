شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: الجامعات التي تم إعلان استقلالها "مرحلة أولى" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أشاد وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بنظام الجامعات الجديد وتأثيره على منظومة التعليم . أشاد وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بنظام الجامعات الجديد وتأثيره على منظومة التعليم . وقال " آل الشيخ " أن نظام الجامعات يحقق نقلة نوعية في مسيرة التعليم والجامعات التي تم اختيارها تعد مرحلة أولى ، وفقاً لـ "الإخبارية " . وكان الأمر السامي الكريم قد صدر بإستقلال ثلاث جامعات لتكون ضمن الجامعات التي يُطبق عليها نظام الجامعات الجديد، وهي جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل . إقرأ أيضاً :

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