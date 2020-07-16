شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المُطلق: كورونا قلّت حدته ويمكن الصلاة في المسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، أنه من الأفضل الآن للشباب والأصحاب الصلاة جماعة في المسجد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال برنامج "سؤال على الهاتف" المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، إذ أشار إلى أن وباء كورونا أصبح هادئًا الآن وقلّت حدته، مضيفًا: " المرض الآن خفّ، وأنا في نظري الآن الصِّلاة في المسجد جيدة وأصبحت متاحة".

وتابع: " لكن كبار السن الذين تجاوزوا 65 عاماً أو معهم أمراض مزمنة فينبغي عليهم أن يأخذوا الحيطة، وأما الشباب والأصحاء ممن لا يعانون من أمراض فالحمد لله ".

وأردف: " هذا المرض أصيب به كثير من الناس وأسر وبيوت وعائلات جاءها الفيروس وذهب ولم يضر أحداً منهم، بل إن بعضهم لم يحتج الذهاب للمستشفى، وطلب منهم حفظ وحجر وعزل أنفسهم حتى شفوا من هذا المرض".