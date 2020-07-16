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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل بطرق جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):نفذت اللجنة الفرعية المشكلة من وزارة البيئة وأمانة جدة ، وشرطة جدة ، وفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة حملة تفتيشية لضبط الحظائر المخالفة للنظام والتي تقوم ببيع حليب الإبل على الطرق .
وأسفرت الحملة التي تمت بمساندة عدة جهات في ضبط ست حظائر منها 4 حظائر في في منطقة القوزين التابعة للخمرة، وحظيرتين في منطقة الحرزات .
وتم إزالة الحظائر والمعدات والأدوات وتطهير المواقع بالمبيدات والمعقمات مع أخذ تعهدات على أصحابها وإقرارات بعد البيع مجدداً على الطرق العامة حفاظاً على المظهر الحضاري وحماية من انتقال الأمراض .
الجدير بالذكر أن الحليب السائب يسبب أمراض أكثر 100 مرة من الحليب المبستر وحذرت منه وزارة الصحة .
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