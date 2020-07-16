أعراض جديد للإصابة بـ”كورونا” تأخد 3 ‏أشكال

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كشفت دراسة طبية حديثة، عن أن الطفح الجلدي، قد يكون في بعض ‏الأحيان، العارض الوحيد الملاحظ للمصابين بكوفيد-19‏‎.‎

ورصد علماء في جامعة “كينغز كوليدج لندن” البريطانية، 3 ‏أنواع من الطفح الجلدي لدى أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس ‏كورونا، الأمر الذي دفعهم للدعوة إلى إدراج الطفح باعتباره ‏أحد الأعراض الرئيسية للمرض.‏

واستندت الدراسة وفقًا لشبكة “سكاي نيوز البريطانية”، إلى ‏بيانات أكثر من 336 ألف شخص في المملكة المتحدة، إذ وجد‎ ‎الباحثون أن 8.8 ‏‎%‎‏ ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ‏أصيبوا بطفح جلدي‎.‎

وأجرى الباحثون مسحًا آخر عبر الإنترنت، شمل جمع الصور ‏والمعلومات من قرابة 12 ألف شخص مصاب بطفح جلدي، ‏تأكدت إصابتهم بكورونا، أو يشتبه بتعرضهم للعدوى‎.‎

وأشارت الدراسة إلى أن الطفح الجلدي المرتبط بكورونا، قد ‏يأخذ 3 أشكال، فإما يكون على هيئة بقع حمراء منتفخة تترافق ‏بحكة شديدة، ويمكن أن تحدث تورما في الشفتين والجفون‎.‎

وأوضحت أن الشكل الثاني من الطفح، يشبه الجدري، بظهور ‏نتوءات حمراء صغيرة مثيرة للحكة، تتركز عند المرفقين ‏والركبتين، أما الشكل الثالث‎، ويطلق عليه “أصابع كوفيد”، وهو ‏عبارة عن نتوءات تميل للون الأرجواني، قد تكون مؤلمة ولكنها ‏لا تسبب الحكة عادة‎.‎

