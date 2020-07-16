أعراض جديد للإصابة بـ”كورونا” تأخد 3 ‏أشكال

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كشفت دراسة طبية حديثة، عن أن الطفح الجلدي، قد يكون في بعض الأحيان، العارض الوحيد الملاحظ للمصابين بكوفيد-19.
ورصد علماء في جامعة “كينغز كوليدج لندن” البريطانية، 3 أنواع من الطفح الجلدي لدى أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، الأمر الذي دفعهم للدعوة إلى إدراج الطفح باعتباره أحد الأعراض الرئيسية للمرض.
واستندت الدراسة وفقًا لشبكة “سكاي نيوز البريطانية”، إلى بيانات أكثر من 336 ألف شخص في المملكة المتحدة، إذ وجد الباحثون أن 8.8 % ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، أصيبوا بطفح جلدي.
وأجرى الباحثون مسحًا آخر عبر الإنترنت، شمل جمع الصور والمعلومات من قرابة 12 ألف شخص مصاب بطفح جلدي، تأكدت إصابتهم بكورونا، أو يشتبه بتعرضهم للعدوى.
وأشارت الدراسة إلى أن الطفح الجلدي المرتبط بكورونا، قد يأخذ 3 أشكال، فإما يكون على هيئة بقع حمراء منتفخة تترافق بحكة شديدة، ويمكن أن تحدث تورما في الشفتين والجفون.
وأوضحت أن الشكل الثاني من الطفح، يشبه الجدري، بظهور نتوءات حمراء صغيرة مثيرة للحكة، تتركز عند المرفقين والركبتين، أما الشكل الثالث، ويطلق عليه “أصابع كوفيد”، وهو عبارة عن نتوءات تميل للون الأرجواني، قد تكون مؤلمة ولكنها لا تسبب الحكة عادة.
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