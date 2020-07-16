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أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه تبقى 6 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة “عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة”.
وأبان “المرور” أن التزام قائدي المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين للمركبة، يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث.
وكان “المرور” أعلن الثلاثاء قبل الماضي، اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.
ودعا ملّاك المركبات للتحقق من وجود تأمين للمركبة ساري المفعول، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من الأول من ذي الحجة 1441هـ.
يذكر أن عقوبة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 100 و150 ريالاً.
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه هام من “المرور” باقي 6 أيام لمخالفة عدم وجود تأمين للمركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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