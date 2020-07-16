بالصور.. رفع ١٠ آلاف طن مخلفات وتنفيذ٤٥٨٠ معالجة تشوه بصري بالطائف

دعمت أمانة الطائف الكوادر العاملة بنظافة المواقع السياحية لمواكبة التدفق السياحي اللافت بالمحافظة، ورفعت خلال أسبوع واحد أكثر من ١٠ آلاف طن من النفايات والمبعثرات والهياكل والمخلفات الصلبة وبقايا الهدم والبناء ورفع الحيوانات النافقة.

كما عملت الأمانة على معالجة المشوهات البصرية من خلال ٤٥٨٠ عملًا، شملت إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والبسطات العشوائية وطمس الكتابات ودهان الأرصفة والجدران.

وعززت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة أعمال الكنس ورفع المخلفات وإزالة المتروكات ومخرجات المنازل وتنظيف الشوارع والأحياء والمواقع السياحية والمواقع ذات الارتياد المتزايد، وخصصت برنامجا لنظافة المواقع والبرحات والساحات المفتوحة ومحيط المنتزهات والحدائق العامة والمواقع البرية، تزامنًا مع ارتفاع الإقبال السياحي، وجرى دعم فرق النظافة بالمواقع السياحية بآليات ثقيلة وخفيفة ومعدات الكنس الآلي والعمالة والضواغط ومركبات النقل والرفع المختلفة؛ حيث يتم تفريع الحاويات عدة مرات وعلى مدار الساعة.

وبينت الأمانة أن خططتها للعمل الصيفي للموسم الحالي يركز على الارتقاء بالوعي بين الزوار ، والحرص على الرفع المستمر للنفايات أولا بأول مع تسيير فرق نظافة راجلة بالمرتفعات السياحية ، ومواكبة خطة العمل ببرنامج للوقاية الصحية والرش ومكافحة البؤر الحشرية.

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وأشار المتحدث الرسمي للأمانة إسماعيل إبراهيم أن أعمال التعقيم بالمواقع السياحية مستمرة ، كما أن حاويات النفايات يتم تفريغها ورشها مع المنطقة المحيطة بكافة المواقع والأحياء بالمدينة وضواحيها، مع قياس نسبة المخرجات لتعزيز طرق التعامل معها.

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