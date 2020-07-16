تنبيهات من «الأرصاد» لـ 3 مناطق.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.

بدورها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب .

ونبهت الهيئة أيضًا إلى نشاط في لرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والحرث، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً .

وإلى ذلك، نبّهت الهيئة من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل بحرة، والليث، والقنفذة، وخليص، والكامل، والعرضيات والأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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