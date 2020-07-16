بدءًا من العاشرة مساء الخميس..

أعلنت هيئة التخصصات الصحية اليوم الخميس، أن جميع أنظمتها الإلكترونية ستكون خارج الخدمة. وذكرت الهيئة- عبر حسابها بتويتر- أن جميع أنظمتها الإلكترونية ستكون خارج الخدمة اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم (الخميس) وحتى فجر يوم الجمعة، وذلك لإجراء عدد من التحديثات Advertisements اقرأ أيضا: التخصصات الصحية تصدر 4 قرارات جديدة تتعلق باختبارات 15 ألف متدرب التخصصات الصحية تعلن فتح باب التقديم لاختبارات الدراسات العليا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التخصصات الصحية تعلن خروج أنظمتها الإلكترونية عن العمل: «نجري تحديثات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.