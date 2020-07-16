منصة «مدد» تقدم 9 مزايا مهمة للعاملين وأصحاب المنشآت

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إطلاق منصة «مُدد» التي تقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب؛ ما يمكنها من الالتزام بنظام حماية الأجور، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءًا من خطة برنامج التحول الوطني.

وأوضح الراجحي أن منصة «مُدد» سيكون لها دور فعال في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور؛ ما سيُمكّنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، كما سيكون لها دور بارز في رفع شفافية العمليات المالية وموثوقيتها التي تتم في المنشآت أيا كان حجمها، وسيعمل ذلك بشكل كبير على تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام حماية الأجور عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال.

وثمن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق منصة «مُدد»، مشيرًا إلى أن الحلول التي تقدمها منصة «مُدد» تتواكب مع توجهات «ساما» في تطوير القطاع المالي المرتبط برؤية المملكة 2030، بالعمل على تعزيز مبدأ الابتكار في الخدمات المالية والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد إلى جانب تعزيز الشمول المالي.

وأوضح الموقع الرسمي لـ«ساما» أن منصة «مدد» تأسست بشراكة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تكامل القابضة وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن مؤسسة النقد العربي السعودي.

الخدمات التي تقدمها منصة «مدد»

ونشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع «تويتر» الخدمات التي تقدمها والتي جاءت كالآتي:

- معالجة عملية الرواتب (إضافة البدلات والاستقطاعات والمكافآت).

- إدارة بيانات المنشأة والموظفين (سحب كل البيانات ن نظام التأمينات الاجتماعية ومراجعتها والتعديل عليها).

- الربط الآلي مع نظام حماية الأجور: (مع إمكانية كشف استباقي عن مخالفات النظام وإتاحة تصحيحها).

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- الخدمة البنكية: (إصدار محافظ إلكترونية للموظفين).

وأضاف الحساب الرسمي عن 4 مزايا تستطيع الاستفادة منها عبر منصة «مدد» والتي جاءت كالآتي:

- تيسير إجراءات إدارة الرواتب.

- السحب التلقائي للبيانات من نظام التأمينات الاجتماعية.

- رفع ملف الأجور تلقائيًا.

- تحويل الرواتب عبر الحساب البنكي.

وأوضحت أنه للاستفادة من منصة "«مدد»" يجب التسجيل في المنصة عبر الموقع الرسمي لها.

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