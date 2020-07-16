وزارة الخارجية تكشف قائمة الخسائر المرتقبة بسبب «خزان صافر» الحوثي

جددت وزارة الخارجية من تعنت ميليشيات الحوثي في أزمة «خزان صافر»، وقالت إن ما يتم من الميليشيات يهدد بكارثة بيئية كبرى؛ واصفة الوضع بالمأساة الإنسانية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية عبر حسابه على موقع «تويتر» إنفوجراف يوضح فيه خطر خزان صافر، في البحر الأحمر.

وأشارت الوزارة إلى أن الخزان يرسو على بعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في الحديدة، وأضافت أن على متنه مليونًا و140 ألف برميل من النفط الخام.

وذكرت الوزارة أنه لم يجر له أي صيانة من عام 2015؛ حيث كشفت أضرار التسرب النفطي على المنطقة بالأرقام، والتي جاءت كالآتي:

- 115 جزيرة يمنية ستفقد تنوعها البيولوجي.

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- 126 ألف صياد يمني سيفقدون مصدر دخلهم.

- 850 ألف طن من المخزون السمكي سيتعرض للنفوق.

- 300 نوع من الشعاب المرجانية ستموت في المياه اليمنية.

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