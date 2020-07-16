جامعة طيبة تستدعي الدفعة الأولى من المرشحين للقبول بالعام الجامعي 1442هـ

ترتيب الرغبات والتأكيد بحد أقصى 27 ذو القعدة 1441هـ
أعلنت جامعة طيبة، اليوم الخميس، عن استدعاء الدفعة الأولى من المرشحين للقبول لتأكيد قبولهم في الجامعة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
وقالت جامعة طيبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جامعة طيبة تعلن عن أسماء الدفعة الأولى للمتقدمين والمتقدمات على الترشيح للقبول للعام الجامعي 1442هـ وتدعوهم لزيارة البوابة الإلكترونية للجامعة وترتيب الرغبات وتأكيد القبول بحد أقصى يوم 27 ذو القعدة 1441هـ».
وأضافت أنه للدخول إلى نظام القبول الإلكتروني يمكن اتباع الرابط
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي أنّ عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة زمنية وفق الجدول الزمني لإجراء عمليات التقديم للجامعة والاستدعاء وتأكيد القبول، مؤكدًا أن الخطة بدأت عبر عمليات إدخال البيانات الشخصية للمتقدمين، وإصدار أرقام الترشيح ومفتاح الدخول للنظام الكترونيًا، ثم إعلان نتائج الترشيح وإعلان الدفعة الأولى في جميع البرامج والفروع، والتي ستكون على دفعات بناءً على النسبة الموزونة من الأعلى إلى الأدنى، وإلى أن تكتمل المقاعد المتاحة للقبول هذا العام.
وأشار الدكتور «العوفي» إلى أن الجامعة حرصت- ومنذ بدء الإعلان عن التقديم- إلى تجنيد كل طاقاتها الفنية والبشرية؛ لتوضيح شروط وآليات القبول، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم، والتخصصات المتاحة، وآلية الاستفسارات، وقد تفاعلت عمادة القبول والتسجيل مع كثير من الاستفسارات، وهيأت الحلول لمواجهة العقبات التي تواجه الطلاب والطالبات.
وذكر الدكتور «العوفي» أن الجامعة ترحب بكل استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم حول القبول عبر قنوات التواصل لعمادة القبول في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف (0148618800) أو البريد الإلكتروني .
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